POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Mittwoch (13.09.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Augsburger Straße. Ein 20-Jähriger wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 22.30 Uhr war ein bislang unbekannter VW Polo-Fahrer in stadteinwärtige Richtung auf der Augsburger Straße unterwegs. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Fußgänger, der auf Höhe der Herz-Jesu-Kirche die Fahrbahn überquerte. Der bislang unbekannte VW-Fahrer fuhr weiter in Richtung ...

