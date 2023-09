POL Schwaben Nord: Wahlplakate beschädigt

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (13.09.2023), gegen 21.30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter das hintere Kennzeichen eines Pkw, der in der Eschenhofstraße abgestellt war. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 mit der Polizeiinspektion Augsburg 5 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Markus Bommler Telefon: 0821 323-1019 E-Mail: ...

