POL Schwaben Nord: Kennzeichendiebstahl

Augsburg (ots) - Maihingen - Am Mittwoch (13.09.2023), im Zeitraum zwischen 00.20 Uhr und 06.30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter einen Geldautomaten einer Bank in der Josef-Haas-Straße gewaltsam aufzubrechen. An dem Geldautomaten entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071-56-0 mit der Kriminalpolizei Dillingen in ...

