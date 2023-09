POL Schwaben Nord: Frisierter Mercedes sichergestellt

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am heutigen Donnerstag (14.09.2023) gegen 01.30 Uhr gerieten zwei Mülltonnen in der Neuen Straße in Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Anfangsverdachtes einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

