Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus an PKW in der Finkenbergstraße

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 23. Dezember 2023 bis Samstag, den 30. Dezember 2023 kam es in der Finkenbergstraße auf Höhe der Hausnummer 17 in Idar-Oberstein zum wiederholten Male zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW durch bisher unbekannte Täter. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell