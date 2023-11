Polizei Bonn

POL-BN: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Bonn-Mehlem - Täter scheitern an gesicherter Terrassentüre

Bonn (ots)

Am 14.11.2023, gegen 17:50 Uhr, machten sich mehrere noch unbekannte Personen an der rückwärtigen Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf der Rüdigerstraße in Bonn-Mehlem zu schaffen.

Nach der Spurenlage schoben die Unbekannten zunächst den heruntergelassenen Rolladen der Türe hoch und versuchten dann vergeblich, die Türe gewaltsam aufzuhebeln. Unverrichteter Dinge verließen die Täter schließlich den Ort des Geschehens.

Nach erfolgter Anzeigenerstattung hat das zuständige KK 13 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Zeugen, die gegen 17:70 Uhr Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruchsversuch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

