Bonn (ots) - In den Nachtstunden zum 14.11.2023, gegen 03:20 Uhr, brach ein noch unbekannter Mann in eine Erdgeschosswohnung auf der Zanderstraße in Bonn-Pennenfeld ein. Nach der Spurenlage hatte er sich durch das Öffnen eines Fensters Zugang in einen Raum verschafft. Die Bewohnerin wurde durch Geräusche ...

mehr