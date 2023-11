Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: 83-jährige Fußgängerin angefahren - Toyotafahrer flüchtete

Meckenheim (ots)

Die Polizei fahndet nach dem Fahrzeugführer eines schwarzen Toyota Yaris, der am Montagabend (13.11.2023) in Meckenheim eine 83-jährige Fußgängerin angefahren haben soll.

Die Geschädigte überquerte zur Unfallzeit gegen 17:35 Uhr vom Neuen Markt kommend den Fußgängerüberweg über die Danziger Straße in Richtung Neisser Weg. Zum selben Zeitpunkt befuhr der Kleinwagen, bei dem es sich nach bisherigem Sachstand um einen Toyota Yaris aus den Baujahren 2005-2011 gehandelt hat, die Danziger Straße in Richtung Königsberger Straße. Als die 83-Jährige sich auf dem Fußgängerüberweg befand, wurde sie von dem Pkw frontal erfasst, stürzte zu Boden und verletzte sich. Nach ersten Feststellungen trug sie leichte Verletzungen davon, die jedoch im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr ohne anzuhalten in Richtung Königsberger Straße weiter. Bei dem Zusammenstoß wurde der linke Seitenspiegel des Toyota abgerissen und verblieb vor Ort. Bislang liegen keine näheren Angaben zur Person hinter dem Steuer des Fahrzeugs vor. Zeugen gaben vor Ort an, dass das Auto die Städtekennung SU auf dem Kennzeichen trug.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat den flüchtigen Toyota beobachtet? Wem ist am Montagabend ein schwarzer Toyota Yaris mit fehlendem linkem Seitenspiegel aufgefallen? Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat oder Hinweise zum flüchtigen Auto geben kann wird gebeten, sich unter 0228 15-0 mit dem zuständigen Verkehrskommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

