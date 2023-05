POL-SE: Pinneberg - Kellerbrand in Richard-Köhn-Straße - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (16.05.2023) ist es in der Bahnhofstraße in Quickborn zum Einbruch in ein Geschäft für Hörgeräte gekommen. Unbekannte drangen vermutlich in der Nacht in das Geschäft ein und stahlen Bargeld. Nach Feststellung des Einbruchs am späten Dienstagvormittag nahm eine Streife der Polizeistation Quickborn eine Strafanzeige auf. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die ...

