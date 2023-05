Bad Segeberg (ots) - Eine Streife des Polizeireviers Elmshorn hat in der vergangenen Nacht im Sandweg in Klein Nordende einen BMW mit vorwerfbaren 107 km/h in Höhe des Utweges gemessen. Um 00:40 Uhr stoppten die Beamten den 21-Jährigen aus Elmshorn in seinem Coupe. Der junge Fahrer und seine Fahrweise war den Einsatzkräften nicht unbekannt. Es besteht bereits der Vorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, das sich ...

