POL-SE: Quickborn - Einbruch in Geschäft

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (17.05.2023) ist es im Kaltenkirchener Flottkamp zum Einbruch in einen Supermarkt gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drang ein Unbekannter um 03:15 Uhr gewaltsam in das Geschäft ein und stahl eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenstangen, die er in einem blauen Müllsack abtransportierte. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte hatte sich der Mann ...

