POL-PDTR: Mehrere Einbrüche in der Silvesternacht

Idar-Oberstein - Mittelbollenbach (ots) - In der Zeit vom 16.12.2023, 20:00 Uhr bis zum 20.12.2023,09:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Tür zur Schiedsrichterkabine am Sportlerheim Mittelbollenbach aufgebrochen. Sollten hierzu Beobachtungen gemacht worden sein, bittet die Polizei Idar-Oberstein um Mitteilung unter folgender Rufnummer: 06781-5610. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Idar-Oberstein ...

mehr