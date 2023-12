Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0724 --Auseinandersetzung mit Messer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Herdentorsteinweg Zeit: 14.12.2023, 16:40 Uhr

In der Bahnhofsvorstadt kam es am Donnerstagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der ein 17 Jahre alter Jugendlicher mit einem Messer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 16:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte aufgrund einer Auseinandersetzung in den Herdentorsteinweg gerufen. Mehrere Zeugen hatten kurz zuvor einen Streit zwischen vier jungen Männern beobachtet in dessen Folge einer der Jugendlichen mehrfach geschlagen und getreten wurde. Dabei wurde auch mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen. Vor Ort fanden die Polizisten den schwer verletzten Jugendlichen im Durchgang zum Hillmannplatz auf dem Boden liegend vor und leisteten umgehend Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen mit mehreren Messerstichen, die alle nicht lebensgefährlich waren, in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab, sicherten Spuren und befragten Zeugen. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Die drei Täter wurden wie folgt beschrieben: Sie waren etwa 16 bis 22 Jahre alt und hatten dunkle Haare und dunkle Augenbrauen, einer war gegebenenfalls etwas älter. Alle waren etwa 160 bis 165 cm groß, schlank und hatten schwarze Haare und Bartansatz. Der Ältere war mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet. Die anderen beiden trugen dunkle Jeans und schwarze Daunenjacken.

Weitere Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen

