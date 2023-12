POL-HB: Nr.: 0721 --Auto-Dieb flüchtet vor Polizei

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Obervieland, OT Kattenturm, Kattenturmer Heerstraße Zeit: 08.12.23, ca. 16:45 Uhr und 09.12.23, ca. 10:00 Uhr Am zurückliegenden Wochenende musste die Polizei gleich in zwei Fällen ausrücken, weil sich Ladendiebe in Kattenturmer Einzelhandelsgeschäften hoch aggressiv zeigten und Menschen verletzten. Ein Täter wurde festgenommen, ein anderer wird gesucht. Am Freitagnachmittag gegen 16:45 ...

mehr