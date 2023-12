POL-HB: Nr.: 0719 --Weihnachtsmarkt und Taschendiebe - Polizei klärt auf

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Östliche Vorstadt, OT Steintor, Osterdeich, Fähranleger Sielwall Zeit: 08.12.2023, ca. 23:00 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag, wurde ein 63-Jähriger im Bereich Steintor von einem Unbekannten in die kalte Weser gestoßen und dadurch schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 63 Jahre alter Mann ging in der Nacht von Freitag auf Samstag am Osterdeich auf dem nach Hause Weg an der ...

