POL-HB: Nr.: 0717 --Schüsse in Gröpelingen--

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 10.12.2023, 21:20 Uhr

Am Sonntagabend kam es in Gröpelingen zu einem größeren Polizeieinsatz, weil Anwohner Schüsse gehört hatten. Einsatzkräfte fanden einen verletzten 40-Jährigen. Die Polizei sucht jetzt nach einem mutmaßlichen Täter.

Gegen 21:20 Uhr wurden über den Notruf der Polizei von Anwohnern Schüsse in der Gröpelinger Heerstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte waren sofort mit starken Kräften vor Ort und fanden in einem Lokal einen 40 Jahre alten Mann, der eine Schussverletzung in einem Bein hatte. Nachdem die Polizisten den Mann erstversorgt hatten, wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich in der Gröpelinger Heerstraße ab, sicherten Spuren und befragten Zeugen. Der 40-Jährige gab an, dass ein Unbekannter zuvor auf ihn geschossen hatte, als er gerade vor dem Lokal in sein Auto steigen wollte. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Zeugen, die in der Gröpelinger Heerstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

