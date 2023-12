Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0715 --Festnahme nach Tötung--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 09.12.2023, ca. 23:20 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag nahm die Polizei einen 24-jährigen Mann in einer Wohnung in Bremen Walle fest, der im Verdacht steht, seine Schwester getötet zu haben. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um kurz vor Mitternacht rief ein Mann die Polizei in ein Mehrparteienhaus in der Waller Heerstraße. Er gab an, seiner Schwester etwas angetan zu haben. In einer Wohnung konnte der 24-Jährige widerstandslos festgenommen werden. Die Einsatzkräfte fanden eine leblose Frau in einem Zimmer. Sofortige lebensrettende Maßnahmen verliefen erfolglos, die 23-Jährige verstarb vor Ort.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt innerhalb der Familie aus. Die aktuelle Spurenlage deutet darauf hin, dass die Schwester des Festgenommenen durch Fremdeinwirkung gestorben ist. Ihr Bruder steht im dringenden Tatverdacht, sie getötet zu haben.

Die Hintergründe der Tat sind Teil der Ermittlungen. Weitere Familienangehörige, die sich in der Wohnung befanden, wurden betreut. Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell