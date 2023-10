Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Kupferkabeln

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Rössing (tko) In der Zeit von Freitag, 27.10.2023, 15.30 Uhr, bis Montag, 30.10.2023, 06.30 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zum Kieswerk am Sportplatz in Rössing. Vom Gelände entwendeten sie diverse Stromkabel der dortigen Förderbänder im Gesamtwert von ca. 6500 Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell