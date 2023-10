Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung durch Graffiti

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti.) Am 28.10.2023 meldet ein Anwohner der Holztorstraße, dass er ein Graffiti an der Schaufensterscheibe eines leerstehenden Ladenlokals in der Holztorstraße festgestellt habe. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten der Polizei Sarstedt feststellen, dass sich der oder die Täter unberechtigten Zugang zu den Geschäftsräumen verschafft haben und eine Palästinaflagge auf die Innenseite des Schaufensters gesprüht haben. Unter der Flagge befindet sich der Schriftzug "free Gaza". Das Graffiti hat eine Größe von ca. 1,80m x 1,80m. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer der Geschäftsräume werden diese seit ca. einem Jahr nicht mehr genutzt. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass das Graffiti in der Nacht von dem 27.10.2023 auf den 28.10.2023 gesprüht wurde. Zeugen zu dieser Sachbeschädigung werden gebeten sich mit der Polizei in Hildesheim in Verbindung zu setzen. Tel.:05121 / 939-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell