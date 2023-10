Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (chg) - Ein bislang unbekannter Täter entwendet das in einem Fahrradkeller im Bunzlauer Weg 4 unverschlossen abgestellte Fahrrad eines 13-jährigen Kindes aus Sarstedt. Der 13-jährige stellte das blaue Mountainbike der Marke "Rockrider" am Freitag, den 27.10.2023, gegen 16 Uhr, in den frei zugänglichen Fahrradkeller des Mehrfamilienhauses. Am Sonntag, den 29.10.2023, um 17:15 Uhr, wurde das Fehlen des Rades festgestellt. Der Wert des Diebesgutes wird mit 270 Euro beziffert. Zeugen zu dem Diebstahl werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

