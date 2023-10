Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 27. bis zum 29.10.2023

Hildesheim (ots)

(pia) Verkehrsunfall zwischen Wettensen und Brüggen

Am vergangenen Samstag ereignete sich auf der K408 zwischen Wettensen und Gronau ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Gronauer kam nach einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Verunfallte wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim gebracht.

Sachbeschädigung an einem Pkw in Elze

Bereits vor am Wochenende des 14. und 15.10.2023 beschädigte ein unbekannter Täter einen Außenspiegel eines, in der Sedanstraße abgestellten Pkw. Durch den Geschädigten, sowie weitere Anwohner wurde nunmehr bekannt, dass in den vergangenen Wochen bereits mehrere Außenspiegel anderer Pkw durch Unbekannte angegangen wurden. Hierbei kam es jedoch zu keinem Schaden.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) zu melden.

Trunkenheitsfahrt in Eime

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten die Polizeibeamten des Polizeikommissariats Elze den Pkw eines 36-jährigen Nordstemmers in Eime. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,95 Promille.

Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit aufgrund seines Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze verantworten. Ihn erwartet ein Bußgeld und ein 1-monatiges Fahrverbot.

Bei wiederholten Verstößen gegen die 0,5 Promille-Grenze sind erhöhte Bußgelder, Fahrverbote bis zu 3 Monaten und sogar die Entziehung der Fahrerlaubnis möglich. Das Führen eines Fahrzeuges kann bei alkoholbedingter Fahruntauglichkeit jedoch auch schon ab einer Alkoholisierung von 0,3 Promille eine Straftat darstellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell