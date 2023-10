Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Sti). Am 27.10.2023, ist es gegen 14.10 Uhr auf der Straße "An der Zuckerfabrik" zu einem Verkehrsunfall mit zwei Lkw gekommen. Der bislang unbekannte Verursacher hat mit seinem Lkw die o.g. Straße, aus Richtung Barnten kommend, in Richtung der Zuckerfabrik befahren. Hierbei ist er mit seinem Lkw leicht auf die Gegenfahrbahn gefahren und dadurch mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Nach dem Zusammenstoß hat sich der Verursacher mit seinem Lkw unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell