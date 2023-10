Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter nimmt Schuh mit Bargeld an sich

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 26.10.2023, erhielt eine ältere Dame gegen 14:30 Uhr einen Anruf von einem Mann, der sich als Oberstaatsanwalt ausgab. Er teilte der Frau, die in dem Ernst-von-Harnack-Stieg in Hildesheim wohnhaft ist, mit, dass es in der Nachbarschaft zu Straftaten gekommen sei und er deshalb die Wertsachen sicherstellen müssten. Die Seniorin glaubte dem angeblichen Oberstaatsanwalt und legte, wie abgesprochen, eine vierstellige Bargeldsumme in einen Schuh vor ihre Haustür. Gegen 14:50 Uhr erschien ein Mann an der Tür und nahm den Schuh samt Geld mit.

Den Mann beschrieb die Dame wie folgt:

- männlich

- schlank

- rote Kapuzenjacke

- blaue Jeans

Zeugen, die den Täter in der besagten Straße gesehen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell