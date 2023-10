POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (hau) Am heutigen Nachmittag kam es in Bad Salzdetfurth, den umliegenden Ortsteilen sowie in Bockenem vermehrt zu sogenannten Schockanrufen bei vornehmlich Senioren und Seniorinnen. Die unbekannten Täter haben sich als Polizeibeamte ausgegeben und behauptet, dass in der ...

mehr