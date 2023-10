Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Wätzum

Hildesheim (ots)

Algermissen/Wätzum (chg) - Am 26.10.2023, um 13.25 Uhr, befährt eine 27-jährige aus Hohenhameln mit ihrem Pkw die Lühnder Straße in östlicher Richtung. An der Einmündung zur Wattekumstraße übersieht sie dabei den vorfahrtberechtigten Pkw einer 62-jährigen Sehnderin, die die Wattekumstraße in nördlicher Richtung befährt. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeugführerinnen werden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 16.000 Euro an beiden Kraftfahrzeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell