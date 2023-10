Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Der Beginn der dunklen Jahreszeit - Die Polizei in Elze führt präventive Maßnahmen im Umgang mit dem richtigen Einbruchschutz durch

Hildesheim (ots)

(wie) Mit Beginn der dunklen Jahreszeit und der am kommenden Sonntag, dem 29.10.2023, bevorstehenden Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit beginnt auch eine Zeit, die von den Einbrechern genutzt wird. Diese nutzen gerade die frühe Dunkelheit in den Abendstunden aus, um unbemerkt in Häuser und auch Wohnungen einzubrechen.

Hierbei entstehen nicht nur rein materielle Schäden, wie beschädigte Haus- und Wohnungstüren sowie aufgebrochene Fenster, sondern für die Geschädigten hat ein Einbruch auch oftmals mentale Auswirkungen. Durch einen Einbruch dringen die Täter in den höchst persönlichen Lebensbereich ein wodurch das Sicherheitsgefühl in dem eigenen Haus oder der Wohnung verloren geht.

Im gesamten Bereich Hildesheim intensiviert die Polizei Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität. Am heutigen Nachmittag suchten unsere Kolleginnen und Kollegen verschiedene Wohngebiete in der Gemeinde Eime sowie in den Ortschaften Banteln und Esbeck auf und warfen bei den Anwohnerinnen und Anwohnern themenbezogene Informations-Flyer in Briefkästen.

Im Rahmen von sensibilisierenden Gesprächen wurden den Anwohnerinnen und Anwohnern verschiedene Tipps zum Einbruchschutz vermittelt, wie beispielsweise Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit zu verschließen. Nicht nur Türen, sondern auch Fenster sind immer zu verschließen, denn gekippte Fenster sind offene Fenster. Die Haus- oder Wohnungsschlüssel sollten niemals außerhalb der Räume deponiert werden, da die Täter jedes Versteck kennen.

Für weitere Tipps und Hinweise rundum das Thema Einbruchschutz können Sie sich an die örtlichen Polizeidienststellen wenden. Des Weiteren steht auch das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim für eine kostenlose Beratung über die E-Mail-Adresse praevention@pi-hi.polizei.niedersachsen.de zur Verfügung.

Wir bitten Sie, die Polizei zu informieren sollten Sie fremde Personen auf Ihrem Grundstück oder auf einem Nachbargrundstück feststellen. Sollte dieses zutreffen, versuchen Sie sich wichtige Details, wie beispielsweise äußeres Erscheinungsbild der Person und Kennzeichen möglicher Fahrzeuge zu merken. Zögern Sie nicht die Polizei zu informieren. Ihr Anruf kann möglicherweise ein ausschlaggebender Hinweis zur Aufklärung der Tat darstellen.

