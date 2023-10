Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schockanrufe im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (hau)

Am heutigen Nachmittag kam es in Bad Salzdetfurth, den umliegenden Ortsteilen sowie in Bockenem vermehrt zu sogenannten Schockanrufen bei vornehmlich Senioren und Seniorinnen.

Die unbekannten Täter haben sich als Polizeibeamte ausgegeben und behauptet, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem Überfall gekommen sei. Die Daten der Angerufenen hätte man auf einer Liste festgestellt. In einigen Fällen hatten sich die Täter dann nach Schmuckstücken erkundigt.

In allen Fällen, die dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth angezeigt worden sind, haben die Angerufenen vorbildlich gehandelt und das Telefonat mit den Tätern selbstständig beendet und im Anschluss das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth angerufen und die Vorfälle gemeldet.

Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Die Polizei wird sich nie bei Ihnen telefonisch melden und von schweren Straftaten in Ihrer Nachbarschaft berichten, um Sie im Anschluss nach Wertgegenständen zu befragen. Bitte lassen Sie sich nicht verunsichern und lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln. Die Täter sind besonders geschult und versuchen, Sie kommunikativ zu manipulieren. Beenden Sie unverzüglich das Gespräch und wählen Sie die Telefonnummer der nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Seien Sie wachsam und informieren auch ältere Angehörige und Bekannte über die Betrugsmasche.

Für weitere Verhaltenshinweise und Tipps können Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle wenden oder Sie kontaktieren das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim über die E-Mail-Adresse praevention@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

Weitere Informationsmaterialien im Internet finden Sie unter: www.polizei-beratung.de (Stichwort: Schockanrufe).

