Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Harsum (ame) - Am 27.10.2023, in der Zeit von 05:45 Uhr - 06:45 Uhr wurde ein ordnungsgemäß in der Siemensstraße abgestellter Pkw beschädigt. Nach aktuellen Ermittlungen wird vermutet, dass ein Lkw mit überstehender Ware beladen gewesen ist und diese beim rückwärts Ausparken die Heckscheibe des Pkw beschädigt. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerkannt vom Unfallort. Am Pkw ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 Kontakt aufzunehmen.

