Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Intensivierung der Einbruchprävention

Hildesheim (ots)

ALFELD (vos). Winterzeit ist Einbruchzeit. Dabei nutzen die Täter die früher einsetzende Dunkelheit, um insbesondere in Wohngebieten in Ein- und Mehrfamilienhäuser einzubrechen. Dadurch entstehen nicht nur hohe finanzielle Schäden, sondern leiden die Betroffenen häufig langfristig unter dem Eindringen in ihren höchst persönlichen Lebensbereich. Die Polizei Alfeld intensiviert deswegen ihre Präventions- und Kontrolltätigkeiten, appelliert gleichzeitig aber auch an die Bevölkerung, verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Umstände unverzüglich zu melden. Dabei gilt: lieber einmal zu viel als zu wenig anrufen. Dazu können Hinweise direkt dem Polizeikommissariat Alfeld unter der 05181-8073-115 gemeldet oder im begründeten Notfall, zum Beispiel bei einem tatsächlich stattfindenden Einbruch, die Notrufnummer 110 gewählt werden. Da sich Täter immer wieder auch als Polizisten ausgeben, weist die Polizei nochmal darauf hin, dass echte Polizisten und Polizistinnen einen Dienstausweis mitführen und vorzeigen, dessen Aussehen und Sicherheitsmerkmale auf der nachstehend verlinkten Internetseite beschrieben werden: https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuellewarnmeldungen/polizeidienstausweis-niedersachsen-113524.html Des Weiteren bietet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Über die E-Mail-Adresse praevention@pi-hi.polizei.niedersachsen.de oder bei der Polizei in Hildesheim kann direkt Kontakt zum Präventionsteam hergestellt werden.

