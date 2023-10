Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Duingen / Weenzen (gen) - In der Nacht vom 28.10.2023 auf den 29.10.2023 überfuhr ein unbekannter Fahrzeugführer eine Verkehrsinsel in der Paderborner Straße in der Ortschaft Weenzen. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen abgebrochen und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Am unfallbeteiligten PKW dürfte ein nicht unerheblicher Schaden im Bereich der Fahrzeugfront zu sehen sein. Zeugen, die etwas verdächtiges gesehen oder gehört haben und Angaben zum Unfall machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel: 05181-8073-0.

