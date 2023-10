Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Beamte angespuckt und Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Am Abend des 02. Oktober kam es am Offenburger Bahnhof zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Da sich ein 25-jähriger deutscher Staatsangehöriger nicht ausweisen konnte, sollte er zur Feststellung seiner Identität auf die Dienststelle gebracht werden. Er verhielt sich bereits zu Beginn der Kontrolle, den Beamten gegenüber aggressiv und wiedersetzte sich den Maßnahmen. Auf dem Weg zur Dienststelle, versuchte er sich aus den Griffen der Beamten durch drehen und winden zu befreien, dies konnte unterbunden werden. Während den Maßnahmen auf der Dienststelle versuchte er einem Kollegen in das Gesicht zu spucken, was nur durch die schnelle Reaktion eines anderen Kollegen, verhindert werden konnte, sodass lediglich der Arm getroffen wurde. Da bei dem Mann Betäubungsmittel aufgefunden wurden, muss er nun mit Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

