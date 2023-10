Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Wechselseitige Körperverletzung im Regionalzug/ Bundespolizei ermittelt

Appenweier (ots)

Am vergangenen Samstagabend soll es am Bahnhof in Appenweier zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen sein. Hierbei geriet der Geschädigte mit einem bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen in Streit. Zuvor hatte der Unbekannte die Freundin des Geschädigten angerempelt, woraufhin sich ein Streitgespräch zwischen der Freundin und dem unbekannten Tatverdächtigen entwickelte. Zur Streitschlichtung ging der Geschädigte dazwischen. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge und wechselseitigen Schlägen. Hierbei wurde der Geschädigte durch mehrere Kratzer verletzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet in diesem Zusammenhang Zeugenaussagen aus.

