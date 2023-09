Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Paketzusteller unter Alkoholeinfluss unterwegs

Burscheid (ots)

Gestern Vormittag (14.09.) gegen 11:00 Uhr ist Polizisten des Verkehrsdienst der Fiat Ducato eines Paketzustellers aufgefallen, der auf der Straße Dünweg in Hilgen unterwegs war.

Der Fahrer, ein 40-jähriger Pole, war nach Feststellungen der Polizisten während der Fahrt nicht angeschnallt. In der folgenden Kontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille, so dass neben der geringfügigen Ordnungswidrigkeit nun auch der Verdacht einer Verkehrsstraftat im Raum stand.

Der Beschuldigte wurde zu einer Arztpraxis gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Sein polnischer Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung an, die er noch vor Ort mit seiner Kreditkarte bezahlen musste. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell