POL-RBK: Wermelskirchen - Pedelecfahrer nach Zusammenstoß mit Bus schwer verletzt

Kürten (ots) - Am gestrigen Mittwoch (13.09.), zwischen 11:00 und 16:00 Uhr, sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Krautweg in Neuensaal eingebrochen. Die Hausbewohnerin bemerkte bei ihrer Heimkehr, dass sämtliche Schränke und Schubladen im Obergeschoss ihres Hauses durchwühlt worden sind. Die ...

mehr