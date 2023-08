Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zahlreiche Schockanrufe mit selber Masche - Hinweise Ihrer Polizei!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell laufen beim Notruf des Polizeipräsidiums Mannheim sowie im Bereich des Polizeireviers Sinsheim mehrere Anrufe auf, bei dem Geschädigte mitteilten, Opfer von Schockanrufen geworden zu sein. Bei den zahlreichen Anrufen gaben sich bislang unbekannte Täterschaften als Polizei aus und berichteten, dass ein Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte bzw. bei einem Einbruch eine Liste weiterer Einbruchsobjekte aufgefunden worden wäre, auf welcher der Name der Geschädigten stehen würde. Nun müsse deshalb eine Kaution hinterlegt werden. Die unbekannte Täterschaft forderte zwischen 40.000 und 500.000 Euro. In allen Anrufen erkannten die Geschädigten die Betrugsmasche schlussendlich - nach aktuellem Kenntnisstand kam es bislang glücklicherweise zu keinen Vermögensschäden.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hier einige Tipps der Polizei:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. - Die Person wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und wie man sich davor schützen kann finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ /CW

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell