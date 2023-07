Polizei Bielefeld

POL-BI: Frau angefahren, Radfahrer flüchtet

Bielefeld (ots)

HHo/ Brackwede / Am Samstag, den 29.07.2023, um 17:20 Uhr ereignete sich ein Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer 25-Jähringen Fußgängerin, die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Die Fußgängerin verließ an der Haltestelle Stadtring, in Höhe Hausnummer 56, einen Bus. Der Fahrradfahrer, welcher zuvor auf einem von der Fahrbahn farblich abgetrennte Fahrradstreifen fuhr, wechselte hinter dem Bus von der Fahrbahn auf den Fußgängerweg. Dort kollidierte er dann mit der Frau. Der Fahrradfahrer entfernte sich danach vom Unfallort. Durch den Busfahrer welcher den Fahrradfahrer nur von hinten sehen konnte wurde folgende Beschreibung des flüchtigen gegeben: - Männlich - 40 - 50 Jahre alt - Dunkler Teint - Helles T-Shirt - Dunkle kurze Hose. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei unter Rufnummer 0521/545-0 zu melden.

