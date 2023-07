Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Vodka-Diebe in kurzer Zeit gestellt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld /Mitte - Am Donnerstagnachmittag, 27.07.2023, versuchten zwei Ladendiebe in der Huberstraße im Abstand von eineinhalb Stunden jeweils Vodka zu stehlen. Beide Männer führten Messer mit sich. Gegen einen Dieb lag ein Haftbefehl vor.

Ein 35-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz nahm gegen 14:35 Uhr zwei Flaschen Vodka aus dem Regal und verstaute diese in seinem Rucksack. Anschließend versuchte er das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Bei seiner Durchsuchung stellten die alarmierten Polizeibeamten ein Messer sicher.

Gegen 16:00 Uhr betrat der zweite vermeintliche Kunde, ein 32-jähriger Mann das Lebensmittelgeschäft in der Huberstraße, in Höhe der Heeper Straße. Im Geschäft verstaute der Mann ohne festen Wohnsitz mehrere Flaschen Vodka in einer Reisetasche und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Die alarmierten Polizisten durchsuchten den Dieb und stellen zwei Messer sicher. Da bereits ein Haftbefehl wegen Sachbeschädigung gegen ihn bestand wurde er festgenommen. Er trat am Freitag, 28.07.2023 seine Haftstrafe an.

