Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0722 --Straßenbahn beschmiert und Pyrotechnik gezündet--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte/ Östliche Vorstadt, OT Ostertor/ Steintor, Ostertorsteinweg, Brunnenstraße, Schmidtstraße, Berliner Straße Zeit: 13.12.2023, 17:50 Uhr

Drei maskierte Täter zündeten am Mittwochabend im Ostertor Pyrotechnik, stoppten eine Straßenbahn und beschmierten diese großflächig. Zuvor hatten Anrufer über den Notruf brennende Müllcontainer im Steintor gemeldet. Einsatzkräfte nahmen einen verdächtigen Heranwachsenden vorläufig fest.

Gegen 17:50 Uhr wurden Einsatzkräfte in den Ostertorsteinweg gerufen, weil zunächst Unbekannte dort Pyrotechnik gezündet hatten und eine Straßenbahn besprüht wurde. Vor Ort hielt ein Zeuge einen 18-Jährigen fest und gab an, dass dieser gemeinsam mit zwei weiteren Maskierten kurz zuvor die Straßenbahn gestoppt hätte und diese an den Seiten auf mehreren Metern Länge mit den Buchstaben "ACAB" besprüht hätte. Dabei sollen sie Pyrotechnik gezündet haben. Die beiden Unbekannten waren geflüchtet. Kurz vorher hatten mehrere Anrufer über den Notruf der Polizei in der Schmidtstraße und der Brunnenstraße brennende Müllcontainer gemeldet, auch sollen Maskierte Pyrotechnik in der Berliner Straße gezündet haben. Die Polizisten sicherten Beweismittel, nahmen den 18-Jährigen mit auf die Wache und fertigten Strafanzeigen wegen Nötigung und Sachbeschädigung und wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Die weiteren Ermittlungen auch zu möglichen Zusammenhängen und den weiteren Tätern dauern an.

Weitere Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

