POL-PPWP: Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtbereich kam es am Montag gleich zu zwei Unfallfluchten, zu denen die Polizei nun Zeugen sucht.

Zunächst meldete sich eine 46-jährige Autofahrerin aus der Von-Miller-Straße. Sie parkte ihren KIA Sorento nach eigenen Angaben von 11 Uhr bis 11:30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Zollgebäude. Als die Frau an ihren Wagen zurückkam, bemerkte sie einen Schaden vorne rechts.

Am Nachmittag erreichte die Polizei ein Anruf aus der Merkurstraße. Dort wurde die rechte Seite eines geparkten VW Golfs stark eingedellt. Der 37-jährige Halter hatte seinen Pkw auf dem TÜV-Gelände von 7:30 Uhr bis 14 Uhr abgestellt.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Jeder, der in den genannten Tatzeiträumen, an den entsprechenden Orten etwas Verdächtiges wahrgenommen hat oder Angaben zu den Unfallverursachern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

