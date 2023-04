POL-EL: Andervenne - Einbruch in Büroräume

Esterwegen (ots) - Zwischen dem 14. und dem 16. April entwendeten unbekannte Täter eine am Hümmlinger Pilgerweg in Esterwegen errichtete Holzbank samt Betonfundament. Der Tatörtlichkeit ist ein Feldweg zwischen der Bockhorster Straße und dem Leegmoor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei in Esterwegen, Tel.: 05955/934970 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr