Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahlserie - Täter festgenommen

Geseke (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu mehreren Diebstählen aus Pkw im Bereich des Wohngebiets am Triftweg. Die Täter entwendeten diverse elektronische Kleingeräte, wie Mobiltelefone, Tablets und Navigationsgeräte. Außerdem nahmen sie Bargeld, Zigaretten und Sonnenbrillen an sich. Die betroffenen Pkw waren nach bisherigen Erkenntnissen zum Teil unverschlossen. Durch einen Zeugenhinweis konnten zwei verdächtige Personen mit E-Scootern angetroffen werden. Bei der Kontrolle der beiden Verdächtigen wurde augenscheinlich Diebesgut, das aus den Pkw-Diebstählen stammen könnte, aufgefunden. Vermutlich sind die E-Scooter ebenfalls gestohlen. Der 19-jährige und der 22-jährige Mann, derzeit in Soest lebend, wurden vorläufig festgenommen. Der 19-Jährige leistete bei der Einlieferung in das Polizeigewahrsam Widerstand und beleidigt die eingesetzten Polizeibeamten. Entsprechende Strafverfahren sind gegen die Männer eingeleitet worden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und ordnet nun das Diebesgut den rechtmäßigen Eigentümern zu.

In diesem Zuge ein wichtiger Hinweis der Polizei: Schließen Sie immer ihre Fahrzeuge ab und lassen sie niemals Wertgegenstände und Handtaschen in ihrem Pkw. (ja)

