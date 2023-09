POL-SO: Verkehrsunfall in Werl - Zeitweise Sperrung des Kreisverkehres an der Wulf-Hefe-Spange

Welver (ots) - Gestern um 08:55 Uhr kam es auf der Reiherstraße in Welver zu einem Verkehrsunfall wobei die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrrad einfach weitergefahren ist. Was war passiert? Die unbekannte Radfahrerin befuhr den Finkenweg in Richtung Drosselweg. In Höhe der Kreuzung Finkenweg/Reiherstraße übersah sie den von rechts kommenden 73-jährigen Welveraner und nahm ihm die Vorfahrt. Dadurch touchierte das ...

mehr