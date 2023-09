Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrerin verursacht Unfall und fährt weiter

Welver (ots)

Gestern um 08:55 Uhr kam es auf der Reiherstraße in Welver zu einem Verkehrsunfall wobei die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrrad einfach weitergefahren ist.

Was war passiert? Die unbekannte Radfahrerin befuhr den Finkenweg in Richtung Drosselweg. In Höhe der Kreuzung Finkenweg/Reiherstraße übersah sie den von rechts kommenden 73-jährigen Welveraner und nahm ihm die Vorfahrt. Dadurch touchierte das Fahrrad das Auto an der Stoßstange und das Mädchen kam zu Fall. Augenscheinlich hat sie sich dabei leicht verletzt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, bog sie ihr Lenkrad wieder gerade und setzte ihre Fahrt fort. "Sie habe es eilig und müsse zum Zug!" soll ihre Aussage gewesen sein.

Die Polizei Soest hat folgende Beschreibung der Unfallverursacherin:

- schwarze Haare - ca. 163-168cm groß - ca. 15-16 Jahre alt - sie fuhr ein pinkes Fahrrad

Personen, die Hinweise zur Unfallverursacherin machen können, oder aber sogar den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte unter 02921/91000. (mbs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell