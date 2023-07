Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebische Familie

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Neutorplatz; Tatzeit: 20.07.23,17.00 Uhr;

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes am Neutorplatz auf einen Mann und zwei weibliche Jugendliche aufmerksam, die bereits am Vortag in dem Geschäft bei einem Diebstahl videografiert worden waren. Es handelt sich um einen 35-jährigen Mann und seine Töchter im Alter von 16 und 17 Jahren - derzeit im Hamminkeln wohnhaft.

In der Tasche des Mannes und bei einer der Töchter fanden die Beamten Kleidungsstücke aus dem Geschäft, an denen die Diebstahlssicherungen entfernt worden waren. In unmittelbarer Nähe des Antreffortes der zweiten Tochter fanden die Beamten weitere Kleidungsstücke, welche die Verdächtige offenbar kurz vor der Überprüfung durch die Polizei unter einem Kleiderständer versteckt hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (fr)

