Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Heisenbergstraße; Tatzeit: 18.07.2023, 17.30 Uhr bis 19.07.2023, 08.30 Uhr; Beschädigungen und Hebelspuren an einer Seitentür einer Fabrikations- und Lagerhalle zeugten vom Vorhaben der Täter. Unbekannte hatten in der Nacht zum Mittwoch versucht gewaltsam in eine Firma an der Heisenbergstraße einzudringen. Die Tür hielt den Einbruchversuchen stand. Hinweise bitte an die Kripo ...

