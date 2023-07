Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Schaufensterscheibe eingeschlagen

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Feuerstiege;

Tatzeit: 18.07.2023, 18.00 Uhr bis 19.07.2023, 09.00 Uhr;

In der Nacht zum Mittwoch schlugen Unbekannte eine Schaufensterscheibe eines Elektrofachmarktes an der Feuerstiege ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts durch das entstandene fünf Zentimeter große Loch entwendet. Anwohner hörten in der Nacht gegen 02.00 Uhr Geräusche von der Straße, hatten diese aber nicht zuordnen können.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell