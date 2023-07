POL-BOR: Heiden - Unfall auf der B67

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Philipp-Reis-Straße; Tatzeit: zwischen 18.07.23, 16.00 Uhr, und 19.07.23, 08.00 Uhr; In der Nacht zum Mittwoch scheiterten Einbrecher bei dem Versuch, auf der Philipp-Reis-Straße einen Baucontainer aufzubrechen. An der Tür richteten die Täter aber Sachschaden an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

