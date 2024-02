Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Schulgebäude - Unfallflucht - Ferrari steckt im Feld fest - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 13 und 19.30 Uhr einen VW Arteon, der in diesem Zeitraum im Kapellenweg abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Einbruch in Schulgebäude

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr und Freitagmorgen, 2.30 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Schulgebäude in der Berliner Straße. Die Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes bemerkte den Einbruch und verständigte daraufhin die Polizei. Da die Frau im Gebäude noch Licht gesehen hatte, welches vermutlich durch einen Bewegungsmelder eingeschaltet hatte, wurden die Räumlichkeiten durch Beamte des Ellwanger Polizeireviers durchsucht. Im Gebäude wurden keine Personen angetroffen, jedoch konnte festgestellt, dass die Diebe versucht haben, mehrere Türen aufzubrechen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Aufgefahren

Mit seinem Toyota fuhr ein 45-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 5.40 Uhr an der Autobahnausfahrt Ellwangen auf den Mazda eines 39-Jährigen auf, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Lorch: Ferrari steckt im Feld fest

Gegen 20.40 Uhr am Donnerstagabend verständigte ein 33-Jähriger die Polizei und gab an, dass er in seinem Fahrzeug sitzend auf einem Feld aufgewacht sei und nicht wisse, wie er dorthingekommen war. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann gerade im Begriff mit dem Fahrzeug rückwärts aus dem Feld im Bereich Lorch-Waldhausen herauszufahren. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, hatte der 33-Jährige am gestrigen Tag im Rems-Murr-Kreis einen Ferrari gekauft und wollte mit dem Fahrzeug nach Köln fahren. Die Fahrt endete jedoch in dem besagten Feld. Nachdem ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der 33-Jährige mit rund 1,2 Promille unterwegs war, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Verkehrsteilnehmer, die den roten Ferrari mit rotem Kölner Kennzeichen in den Bereichen Welzheim, Alfdorf, Lorch, Plüderhausen, Urbach, Schorndorf und Schwäbisch Gmünd gesehen haben, bzw. möglicherweise durch diesen sogar gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagmorgen ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Verkehrsbedingt musste ein 45-Jähriger seinen VW Kombi gegen 10 Uhr auf der B 29 - Verteiler Iggingen in Fahrtrichtung Aalen - anhalten. Eine 30-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Renault auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Aalen-Unterkochen: Auffahrunfall II

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 57-Jähriger am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr verursachte. Am Fußgängerüberweg Dorfmühle / Neue Feuerwache hielt ein 63-Jähriger seinen Renault an, um einem Fußgänger das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen. Der 57-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf.

