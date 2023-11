Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und vier beschädigten Fahrzeugen

Kleve (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03:20 Uhr, befuhr ein 32-jähriger polnischer Fahrzeugführer aus den Niederlanden mit seinem PKW Lexus die Emmericher Straße von der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Emmerich. Aufgrund von offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW, welcher ordnungsgemäß auf dem Seitenstreifen stand. Er setzte seine Fahrt auf dem Seitenstreifen fort und kollidierte dann mit einem weiteren geparkten PKW, welchen er in zwei weitere geparkte Fahrzeuge schob. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, sein Beifahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An den geparkten PKW entstand teils erheblicher Sachschaden. Aufgrund von Hinweisen auf eine mögliche Fahruntüchtigkeit des Fahrers wurde dieser zwecks weiterer Ermittlungen diesbezüglich zur Polizeiwache nach Kleve gebracht.

