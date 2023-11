Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Grauer BMW beschädigt

Geldern (ots)

In der Zeit von Dienstag (31. Oktober 2023) um 22:30 Uhr bis Mittwoch (1. November 2023) um 03:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Venloer Straße einen grauen BMW. Der Halter des BMW stellte Kratzer und Dellen an der linken Seitenwand im hinteren Bereich des Wagens fest. Die Stoßstange hinten weist im linken Bereich ebenfalls Kratzer auf. Der Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt, ohne die Polizei oder den Halter über den Schaden zu informieren. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort rote Lackanhaftungen sicher, deshalb kann zurzeit davon ausgegangen werden, dass der Unfallverursacher mit einem roten Pkw unterwegs war. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder Unfallverursacher geben können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

